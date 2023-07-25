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НовостиПроисшествия25 июля 2023 13:02

Двух парней, забивших до полусмерти деревянным брусом незнакомца, задержали в Мурино

СК попросил суд арестовать двух парней, которые жестоко избили незнакомца деревянным брусом в Мурино
Анастасия НУРАДИЛОВА
Следователи побывали на месте происшествия.

Следователи побывали на месте происшествия.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двух мужчин задержали в Мурино по подозрению в покушении на убийство. Напомним, 24 июля компания молодых людей напала на 24-летнего парня. Пострадавшего жестоко избили деревянным брусом по голове, и он в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Задержаны двое уроженцев Забайкальского края 1999 и 2002 года рождения по подозрению в совершении преступления, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи и криминалисты побывали на месте, где произошла массовая драка. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Задержанных молодых людей допросили, позже им предъявят обвинение. Следствие будет просить суд об аресте подозреваемых.

Напомним, ранее полиция опровергла причастность мигрантов к этому преступлению. В некоторых источниках сообщалось, что именно иностранцы напали на парня, но это оказалось ложью.