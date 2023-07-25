Двух парней, забивших до полусмерти деревянным брусом незнакомца, задержали в Мурино

Следователи побывали на месте происшествия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двух мужчин задержали в Мурино по подозрению в покушении на убийство. Напомним, 24 июля компания молодых людей напала на 24-летнего парня. Пострадавшего жестоко избили деревянным брусом по голове, и он в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Задержаны двое уроженцев Забайкальского края 1999 и 2002 года рождения по подозрению в совершении преступления, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи и криминалисты побывали на месте, где произошла массовая драка. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Задержанных молодых людей допросили, позже им предъявят обвинение. Следствие будет просить суд об аресте подозреваемых.

Напомним, ранее полиция опровергла причастность мигрантов к этому преступлению. В некоторых источниках сообщалось, что именно иностранцы напали на парня, но это оказалось ложью.