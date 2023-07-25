Пытавшийся сбежать от инспекторов ГИБДД лихач из Петербурга ответит в суде за повторную пьяную езду

Ранее мужчина отсидел десять суток за пьяную езду. Фото: vk.com/dorinspb

Прокуратура Кронштадтского района предъявила обвинение местному жителю. В ночь на 24 июля мужчина сел за руль пьяным и пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Из-за этого на него завели уголовное дело, а автомобиль арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– Дознаватели считают, что в 2022 году фигуранта уголовного дела уже привлекали к административной ответственности по той же статье, – уточнили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Но мужчина никаких выводов не сделал. И в ночь на 24 июля вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. После непродолжительной погони его задержали инспекторы. Сейчас материалы уголовного дела направили в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что на него составили протоколы сразу по трем статьям. Более того, сообщалось, что у мужчины не нашли водительского удостоверения.