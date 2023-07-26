Китайская компания Hisense собирается производить технику в Петербурге

Корпорация Hisense планирует открыть производство в Петербурге. Фото: t.me/polyakov_kv

Китайская компания Hisense собирается открыть производство на территории Петербурга. Корпорация уже ищет площадку для будущего завода. Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков после встречи с представителями компании.

- Компания планирует локализовать производство на территории Петербурга. Сейчас Hisense рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику города и подбирает площадку для будущего производства. Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве и готовы оказать партнерам всестороннюю помощь, - указал Кирилл Поляков.

Hisense известна среди российских покупателей благодаря широкому модельному ряду кондиционеров и телевизоров. Также компания выпускает стиральные машины, холодильники и морозильные камеры. Как отметил вице-губернатор, корпорация, помимо прочего, активно занимается научной деятельностью и делает инновационные разработки для транспорта, автопрома, цифровой медицины и прочих отраслей.