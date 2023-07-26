Туристический трамвай изменит отправную точку в Петербурге

В Петербурге с 29 июля изменится место сбора пассажиров в туристический трамвай. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге туристический трамвай начнет собирать пассажиров не на Васильевском острове, а в Петроградском районе. С 29 июля сесть в него можно будет у ворот Трамвайного парка №3 на Большой Посадской улице, 24/2. Такие изменения произошли из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

- Туристический трамвай с 29 июля по 14 августа будет следовать по маршруту: Большая Посадская улица, 24 - улица Чапаева - Сампсониевский мост - Литейный проспект - Инженерная улица - Садовая улица - площадь Тургенева - Садовая улица - Марсово поле - Троицкий мост - улица Куйбышева - улица Чапаева, - уточнили в пресс-службе.

Туристический трамвай отправляется ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00. Посадка производится только в месте отправления, на других остановках пассажиры войти не могут. Время в пути составляет 1 час 20 минут.