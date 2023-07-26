«Привет, дорогой незнакомец»: На берегу Финского залива нашли милое письмо в бутылке от маленькой девочки из Австрии

На берегу Финского залива нашли письмо в бутылке от маленькой жительницы Австрии. Фото: vk.com/lomomams

Прогуливаясь по пляжу Липово, который разместился на берегу Финского залива, жители Ленобласти нашли необычную бутылку. Внутри оказалось письмо от девятилетней австрийки и рисунок радуги. Об интересной находке рассказали в группе «Мамочки Ломоносова (папочки и детки)» в соцсети «ВКонтакте».

- Милое послание от ребенка вызвало бурю приятных эмоций. Девчушка путешествовала по морю и придумала приключение, - пишет автор поста.

Девочка пишет, что бросила послание в Балтийское море во время путешествия из Таллина в Хельсинки. Однако дату, когда это произошло, не указывает. Поэтому не получится узнать, как долго плыла бутылка до Ленобласти.

В письме девочка указывает, что хотела бы получить ответное сообщение. Фото: vk.com/lomomams

- Привет, дорогой незнакомец. Я бы хотела получить сообщение из места, где вы нашли мою бутылку с посланием, - пишет девочка.

Она указала свой адрес, чтобы нашедший бутылку смог отправить ответное письмо. А в конце австрийка добавляет, что любит играть на пианино.