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НовостиОбщество27 июля 2023 8:51

«Конфеты со вкусом Петербурга»: Смольный подарил гостям из Африки на саммите необычные сувениры

Главам африканских стран на саммите «Россия - Африка» подарили конфеты со вкусом Петербурга
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
На саммите «Россия - Африка» главам африканских стран вручили конфеты со вкусом Петербурга.

На саммите «Россия - Африка» главам африканских стран вручили конфеты со вкусом Петербурга.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Какой Петербург на вкус? Это смогут узнать главы делегаций африканских стран, которые прибыли в Северную столицу на саммит «Россия-Африка». Специально для них кондитеры подготовили конфеты, в которых сочетается вкус белых ночей, Эрмитажа и частых дождей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

- Для глав делегаций африканских государств подготовлены специальные подарки – музыкальные шкатулки с шоколадными конфетами. Оригинальные кондитерские изделия имеют уникальный вкус, - написал Корнеев.

Передали вкус Петербурга с помощью молочного шоколада, грильяжа с фундуком, вафельной крошки и черной смородины. Но есть в угощении и необычных ингредиент - натуральная карельская соль. С помощью нее кондитеры подчеркнули особое географическое положение Северной столицы.

Помимо необычных конфет гостям из Африки также вручили традиционные петербургские сувениры.