Путин выступил на пленарном заседании саммита «Россия - Африка» в Петербурге

Президент Владимир Путин выступил в Петербурге на саммите «Россия - Африка». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На саммите «Россия – Африка», который проходит в Петербурге, выступил президент Владимир Путин. В своей речи он подвел некоторые итоги сотрудничества между Россией и африканскими странами, а также поразмышлял о будущем. Также из РФ в Африку за первое полугодие 2023 года экспортировали 10 млн тонн зерновых.

Например, в 2022 году на 10% выросла торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и Африкой, а с начала 2023 года – уже на 60%. По словам президента, более половины поставок приходится на продовольствие, машины, оборудование и химию.

Путин поделился некоторыми итогами сотрудничества России с африканскими странами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В этом году в России ждут рекордный урожай. Будем готовы бесплатно предоставить африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, - сказал Владимир Путин в ходе заседания.

Также президент отметил, что Африка в перспективе может стать экспертом продовольствие. Он пообещал, что Россия будет в этом всецело поддерживать.