Патриарху Кириллу вручили портрет из крыльев бабочек на саммите «Россия - Африка» в Петербурге

Патриарху Кириллу на саммите в Петербурге вручили портрет из крыльев бабочек. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил довольно необычный подарок на саммите «Россия-Африка», который проходит в Петербурге. Православные христиане из Центральноафриканской Республики подарили ему портрет. Но выполнен он не с помощью красок, а выложен из крыльев бабочек.

Патриарху рассказали, что бабочек никто специально не убивал ради портрета. Для таких картин выбирают насекомых, которые живут один день.

- Спасибо вам большое, это очень трогательно, - сказал патриарх Кирилл, получая подарок.

Напомним, что ранее Смольный подарил гостям из Африки на саммите «Россия – Африка» необычные сувениры. Среди них оказались шоколадные конфеты со вкусом Петербурга. Кондитеры передали его с помощью грильяжа с фундуком, вафельной крошки, черной смородины и натуральной карельской соли.