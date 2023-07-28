Комздрав Петербурга заявил об угрозе нехватки ВИЧ-препаратов

Угроза недостатка препаратов для больных ВИЧ возникла в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге, по данным на 1 июля, более 29,3 тысячи ВИЧ-инфицированных получают антиретровирусную терапию. Пока все пациенты обеспечены лечением. Однако сейчас возникла угроза недостатка препаратов. Связано это с тем, что лекарства поставляются в неполном объеме. Об этом заявили в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга.

- В связи с угрозой необеспечения антиретровирусной терапии части пациентов из-за недопоставки препаратов федеральным центром в настоящее время изыскиваются средства для закупки за счет средств бюджета Петербурга семи позиций антиретровирусных лекарственных препаратов на сумму 459 млн рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что более 2,2 тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией в 2022 году получили лечение в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Это на 300 человек больше, чем было годом ранее.