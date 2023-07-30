Вход на станции «Василеостровская» и «Невский проспект» ограничили после парада

Вход в несколько станций метро Петербурга ограничили после парада. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционно после завершения парада военных кораблей в Петербурге зрители ринулись в общественный транспорт. Поэтому после полудня в городе ограничили вход в несколько станций метрополитена. Первой «пострадала» «Василеостровская», в 11:57. Там закрыли две из четырех дверей на вход, чтобы снизить нагрузку. На этом все не закончилось. В 12:й8 станцию все-таки закрыли. В этот раз из-за внеплановой остановки эскалатора.

- С 12:08 ограничен вход во второй вестибюль станции метро «Невский проспект». Это сделали из-за увеличения пассажиропотока. Закрыто две двери из четырех, - поспешили сообщить в пресс-службе компании «Организатор перевозок».

Правда, всегда есть альтернативные способы добраться до соседних станций метро на наземном транспорте – автобусах, трамваях и троллейбусах. Но их гости парада осваивают не столь охотно. К слову, в центре Петербурга по-прежнему много перекрытых улиц. Далее по праздничному плану на Дворцовой площади пройдет концерт Олега Газманова. А в 22:30 можно ждать грандиозный салют.