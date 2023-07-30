Биолог Глазков заявил о волне белых грибов в лесах Петербурга и Ленобласти

Белые грибы массово появляются в лесах Ленобласти. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

Этот день настал – биолог Павел Глазков заявил о массовой волне белых грибов в лесах в Петербурге и Ленобласти. Любители тихой охоты уже не первую неделю хвастаются в соцсетях своим уловом – места были не то что бы с огромным количеством грибов. Скорее, люди находили единичные грибы гигантских размеров. Но теперь аномалий стало поменьше. А числа грибов – побольше. Правда, ученый просит соблюдать базовые меры безопасности при походе в лес.

- Вместе с семьей посетили леса в Подпорожском районе Ленобласти. Пошли белые грибы! Главное теперь – не забывать про безопасность. Если вы планируете быть в лесу даже меньше часа, то обязательно берите с собой воду, спички и заряженный телефон. Одежда при этом должна быть максимально заметной, - написал Глазков в своем Telegram-канале.

Добавим, что тем временем волонтеры отряда «Лиза Алерт» продолжают публиковать ориентировки на пропавших в лесу грибников. Как правило, это пожилые люди, которые забывают даже предупредить родных о своем маршруте. Актуальные ориентировки можно посмотреть в группе волонтеров во «Вконтакте».