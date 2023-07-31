Движение транспорта ограничат в пяти районах Петербурга в начале августа

В пяти районах Петербурга с начала августа ограничат движение транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пяти районах Петербурга с начала августа начнут действовать ограничения на движение транспорта. Например, в Адмиралтейском районе с 1 по 23 августа нельзя будет проехать по улице Шкапина на участке от улицы Маршала Говорова до Библиотечного переулка. Запрет вводится из-за реконструкции инженерных сетей. По той же причине на один день, 2 августа, ограничат движение по перекрестку Пионерской улицы и улицы Шишкина в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Из-за ремонта дороги с 1 по 20 августа движение машин ограничат по Малоохтинскому мосту в Красногвардейском районе. А в Курортном районе по этой же причине со 2 по 21 августа ограничат движение по Приморскому шоссе от улицы Токарева до Горского ручья и по всей Малой Ленинградской улице. Из-за ремонта светофора в Невском районе с 1 по 31 августа вводится ограничение на перекрестке улицы Ольги Берггольц и проспекта Обуховской Обороны.

- ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ, - добавили в пресс-службе.