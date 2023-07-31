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НовостиОбщество31 июля 2023 11:01

Около 10 тысяч открыток отправили «Морской почтой» жители и гости Петербурга

Открытки отправляли в разные уголки России
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Около 10 тысяч открыток отправили жители и гости Петербурга из Кронштадта.

Около 10 тысяч открыток отправили жители и гости Петербурга из Кронштадта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четыре дня в самом центре Кронштадта работала бесплатная «Морская почта». За это время жители и гости Петербурга отправили порядка 10 тысяч открыток. Теперь они дойдут до своих получателей из разных уголков России. Например, один из петербуржцев отправил послание бабушке в Ярославскую область, а другой - друзьям и сослуживцам в Тверь. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Было очень много желающих отправить открытку. Были ребята из летних лагерей из Мариуполя, с Алтая, из Москвы, были гости из Белоруссии. В один из первых дней была девушка из Китая, она отправляла открытку по России, но с иероглифами, - поделилась начальница отдела поддержки молодежных инициатив Кронштадтского дворца молодежи Анна Нужная, курирующая работу волонтеров на акции.

Прокомментировал работу «Морской почты» и губернатор Александр Беглов. Он выразил надежду, что данная акция станет доброй традицией в Северной столице.