Суд в Петербурге продлил арест подростку, насмерть забившему молотком 13-летнюю девочку

Суд продлил арест жестокому подростку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский районный суд Петербурга продлил арест 16-летнему школьнику, который насмерть забил молотком ровесницу. Трагедия произошла в лесопарке в Парголово поздним вечером 30 апреля. Вместе со своей подругой они обманом привели в лес 13-летнюю девочку. Парень напал на нее со спины, убил и закопал. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Школьник и его защитник не возражали против меры. Арест парню продлили до 2 октября, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, в тот день подростки повели девочку якобы на пикник. Все происходящее подруга снимала на видео. А после убийства они переписывались с мамой девочки от имени жертвы. Позже школьник объяснил, что совершил преступление, чтобы доказать "свое величие". В своих соцсетях он опубликовал признание. Девочка, которая была с ним, тоже находится в СИЗО.