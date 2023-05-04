«Купили лопаты, чипсы и пошли в лес»: Отличница из Петербурга рассказала, как блогер убивал и закапывал 13-летнюю девочку под Петербургом, а она снимала это на камеру

Сообщница убийцы 13-летней девочки из Петербурга рассказала о том, как снимала казнь на камеру. Фото: СОЦСЕТИ

Зверское убийство 13-летней девочки двумя школьными друзьями в Петербурге обрастает жуткими подробностями. Напомним, 16-летний блогер Иван и его сверстница Алина заманили подругу Веронику в лес под предлогом пикника. Там не подозревающую ни о чем жертву начали снимать на камеру для интервью. В какой-то момент Иван подкрался к Нике сзади и забил ее молотком, после чего друзья закопали ее в заранее подготовленную яму. И если мотивы убийцы ранее были известны – он «доказал себе свое величие» - то действия его подруги Алины оставались загадкой. В распоряжении spb.kp.ru оказались подробные показания девушки, сказанные на допросе у следователя. В них она выставляет себя невиновной и пытается объяснить поступок Ивана.

«Он казался мне веселым и открытым»

Сама Алина из полной семьи, у нее есть две младшие сестры. Девушка – почти круглая отличница, учится в девятом классе. Она знакома с Иваном больше трех лет. Они были одноклассниками, пока подросток-двоечник не перевелся в другую школу по семейным обстоятельствам. Гуляли минимум раз в неделю, постоянно общались в Сети. Но они не встречались, просто были приятелями.

- Ни про какие конфликты Вани в школе я не знала. Мне он казался веселым, общительным, открытым, - уверяет Алина.

На бумаге Алина - антипод Ивану. Почти отличница, примерная дочь. В хулиганистых компаниях не замечена. Фото: СОЦСЕТИ

В феврале 2023 года парочка познакомилась с будущей жертвой – Никой. Они случайно разговорились в Удельном парке, обменялись контактами. Алина с девочкой вообще не общалась. А вот Иван, как оказалось, постоянно с ней переписывался. И в середине апреля заявил подруге, что хочет убить Нику.

- Я не придала этому особого значения, - оправдывалась девушка-подросток. – Ваня периодически мне уже говорил, что хочет убить человека. Например, свою бывшую девушку из-за того, что она истеричная и слишком многого от него хочет. Он хотел убивать, чтобы почувствовать, что он что-то может. А в апреле он впервые сказал мне, что хочет убить Нику. Она раздражала его из-за того, что верит в карты Таро, в карму и силу Вселенной.

Иван одевался как панк, в черную одежду, кольца и цепи. На уроках он дерзил учителям, а одноклассникам - угрожал. Фото: СОЦСЕТИ

Не смутило Алину и то, что в 20-х числах апреля Иван пригласил ее в строительный магазин, где они с каменными лицами рассматривали лопаты и молотки на прилавках.

- Он сказал, что выбрал место за ЖК «Чистое небо», где мягкий грунт. Мы выбрали лопаты подешевле, купили и пошли в чащу, где выкопали яму глубиной в метр. Ваня переживал, что она не слишком глубокая, но мы оставили так, как есть, - уточнила следователю Алина.

Бессмысленная казнь на камеру

Иван решил убить Нику вечером 30 апреля. По его указке Алина списалась с ней, попросила деньги на чипсы, морс и шоколадки. Из дома будущего убийцы они взяли крепкий алкоголь, яблоки и пледы. Алина вдобавок купила новую куртку, чтобы не запачкаться на «пикнике». Привели Веронику на место недалеко от ямы и начали снимать с ней интервью.

- Это была идея Вани. Они принес видеокамеру и дал мне, сказал снимать. Спрашивал у Ники, какие блюда она любит и так далее. А потом задал вопрос: «Что бы ты сейчас сказала своим близким?». Она ответила: «Я просто обняла бы их». И в какой-то момент Ваня достал из рюкзака молоток и стал им бить Нику по голове. Я бросила камеру и убежала за дерево, потому что не хотела смотреть на труп. Когда Ваня забил ее, он стал душить Нику, а потом надел на ее голову пакет из-под продуктов. Вместе мы оттащили ее в яму и закопали, - спокойно перечислила жуткие детали девушка.

Та самая яма, куда подростки скинули труп убитой девочки. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

- Но на видеозаписи видно, что вы сняли убийство полностью, все 10 ударов молотком, - возразил Алине следователь. – И приближали картинку на видеозаписи, чтобы запечатлеть последствия этих ударов на теле девочки.

- Я такого не помню, - опустила вниз глаза девушка.

После убийства Иван взял телефон жертвы и написал от ее имени ее матери, чтобы семья не искала ее. Следом он перевел деньги Ники на банковскую карту Алины, разбил гаджет и закопал его. Пара «Раскольниковых» заночевала у Ивана дома. Утром 1 мая школьник как ни в чем не бывало пошел на уроки, спал за партой. А Ника вернулась домой и призналась во всем матери.

Ника (на фото с рыжими волосами) воспитывалась в семье мамы-дизайнера. Девочка как две капли воды похожа на свою зеленоволосую сестру. Фото: СОЦСЕТИ

«Я боялась Ивана»

- Убить Нику – это идея Ивана, - утверждала Алина. – После нее он сказал, что хочет убить еще одного человека – случайного прохожего. Я думала, что Ваня просто хвастается. А когда все случилось, то было страшно вызвать полицию или убежать. Я боялась Ивана, поэтому ничего не сделала. А в момент закапывания тела у меня вообще отключился мозг.

Судя по словам подруги убийцы, сдаваться полиции он не собирался. В том числе поэтому Иван перевел деньги жертвы Алине, чтобы не светить свое имя. Но, как писала spb.kp.ru ранее, 2 мая в своем Telegram-канале подросток раскаялся в издевательской манере и пришел к выводу, что ему придется сдаться.

- Я сожалею о случившемся, - выдавила из себя слезу Алина в конце допроса. – Мой поступок ужасен. Когда я закапывала тело Ники, то думала, что это сон. Мне не верилось в это.

Ивана обвиняют по статье об убийстве малолетней. Алину – в соучастии. Суд отправил юношу-убийцу в СИЗО на два месяца. Тем временем их родители гадают, что произошло с обычными на первый взгляд подростками.

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