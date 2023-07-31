Расписание пяти автобусов изменится с 1 августа в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Петербурга с 1 августа придется быть очень внимательными, чтобы везде успеть. Причина тому – изменение в расписании пяти маршрутов автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок» Северной столицы.

– График общественного транспорта № 481, № 482, № 482В, № 484, № 487 незначительно изменится, – уточнили в пресс-службе компании.

В пресс-службе также уточнили, что на каждом маршруте изменится время выполнения одного или нескольких рейсов. С чем связаны изменения, пока что неизвестно. Посмотреть обновленное расписание можно в официальном телеграм-канале «Организатора перевозок», либо с 1 августа на Портале общественного транспорта.

Ранее spb.kp.ru писала, что движение транспорта ограничат в пяти районах Петербурга в начале августа. Первые изменения начнут действовать с первого числа нового месяца.