В Петербурге закрылась старейшая финская школа

Открытая в 1944 году финская школа закрылась в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый учебный год для учеников финской школы при генеральном консульстве страны начнется с поиска другого учебного заведения. Старейшее учебное заведение прекратит свою работу в Петербурге с 1 сентября 2023 года. Информация об этом появилась в социальных сетях иностранного учреждения.

– Школа закрывается из-за чего обучение не начнется в этом семестре. Ученикам и их родителям необходимо найти другое учебное заведение и подать документы туда, – рассказали представители учреждения в социальных сетях.

Напомним, что школа открылась в Петербурге в далеком 1944 году. Она была предназначена для финских семей с детьми, проживающих на территории Северной столицы. Весь процесс обучения проходил на финском языке и по образовательной программе республики.

К слову, русский язык там тоже учили. Познавать его предлагали в двух вариантах: как родной или как иностранный.

Кстати, закроется и само генконсульство. Оно прекратит свою работу с 1 октября 2023 года.