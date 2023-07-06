Генконсульство Финляндии в Петербурге планируют закрыть 1 октября

В МИД считают, что власти страны дискриминируют россиян. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Министерство иностранных дел России выступило с ответным словом после того, как в июне из Финляндии выслали девять представителей российского посольства. Их признали «persona non grata». Поэтому ведомство приняло решение закрыть генеральное консульство этой страны в Северной столице.

- В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве считают, что власти страны дискриминируют россиян, отказывая им в визах, а также создают препятствия для нормальной работы сотрудников российских представительств в Финляндии.

Кроме этого, в Министерстве отметили, что планы Финляндии вступить в НАТО создают угрозу безопасности России. И такое решение финских властей не может оставаться без ответа.

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