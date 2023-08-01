На пяти маршрутах Петербурга часть остановок стали «по требованию»

В автобусах №481, 482, 482В, 484, 487 некоторые остановки стали «по требованию» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пяти маршрутах общественного транспорта, которые связывают Петербург и поселки Ленобласти, часть остановок с 1 августа перевели в статус «по требованию». Речь идет об автобусах №481, 482, 482В, 484, 487. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

- Для выхода на остановке «по требованию» пассажиры должны заранее подать сигнал водителю, нажав на кнопку на поручне около дверей автобуса, - напомнили в учреждении.

Так, на маршруте №481 нажимать кнопку, чтобы выйти, придется на остановках «Октябрьская улица», «Деревня Телези» и «Нижняя Кипень». В автобусах №482 и 482В остановками «по требованию» стали «Октябрьская улица», «Дорога на Кипенскую птицефабрику», «Деревня Глухова, лесхоз», «Дорога в деревню Трудовик», «Деревня Витино, 1», «Деревня Витино, 2», «Деревня Черемыкино» и «Деревня Шундорово».

На маршруте №484 изменения коснулись остановок «Октябрьская улица», «Деревня Телези», «Русско-Высоцкое, памятник», «Дорога на Келози» и «Келози, 2». А в автобусе №487 теперь можно выйти только по требованию на остановках «Деревня Витино, 2», «Деревня Черемыкино» и «Деревня Шундорово».