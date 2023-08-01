16-летняя петербурженка зацепилась кольцом за забор и лишилась пальца

16-летняя петербурженка лишилась пальца, зацепившись кольцом за забор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Попытка перелезть через забор для 16-летней девочки из Петербурга обернулась потерей безымянного пальца на правой руке. Дело в том, что она зацепилась за ограду кольцом. Подростка поздно вечером 30 июля доставили в детское отделение микрохирургии. У пострадавшей выявили тяжелейшее повреждение сосудов, костей и мягких тканей. Операция по спасению руки длилась более четырех часов. Об этом рассказали в пресс-службе Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Как рассказал заведующий микрохирургическим отделением вуза Юрий Махин, порядка 30 детей ежегодно поступает в клинику с подобными травмами. Только с начала года врачи провели операции шестерым ребятам, пострадавшим из-за ношения колец. Поэтому специалисты рекомендуют не носить украшения детям, особенно при активных играх.

- Дети из-за несчастных случаев буквально отрывают себе пальцы. Происходит повреждение, размозжение тканей, прежде всего, кровеносных сосудов на большом протяжении. Очень сложно потом сопоставить эти анатомические структуры. Но даже если это получается, велик риск осложнений в послеоперационном периоде, - объяснил сложность подобных операций Юрий Махин.