Житель Петербурга сдал рекламный щит на металлолом и попал под суд

Житель Петербурга украл рекламный щит и сдал его на металлолом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В майские праздники 36-летний житель Петербурга прогуливался по городу. На улице Композиторов у дома 32 он заметил рекламную конструкцию, на одной из сторон которой не было рекламы. Вероятно, мужчина решил, что щит не до конца выполняет свои функции, поэтому его можно украсть. В ночь на 9 мая он пришел к конструкции со стремянкой и открутил чистые алюминиевые пластины, а затем сдал их на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В общей сложности мужчина похитил около 30 алюминиевых пластин на общую сумму свыше 80 тысяч рублей. Части рекламного щита он увез на арендованном автомобиле «Мерседес» и сдал в скупку металлолома, получив 20 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Петербуржцу выдвинули обвинение в краже. Теперь его дело рассмотрят в суде.