Суд Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона* за пост в соцсети

Рэпера Оксимирона* оштрафовали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил штраф рэперу Мирону Федорову*, больше известному как Оксимирон*. Исполнителю придется заплатить 40 тысяч рублей за пост в социальной сети «ВКонтакте». Дело в том, что певец не указал в тексте, что материал создан и распространен иноагентом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд привлек к административной ответственности Мирона Федорова* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Он в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря в 20:42 распространил материал без указания того, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Мироном Федоровым* либо касается его деятельности, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в суде, такой поступок рэпера привел к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации.

* Мирон Федоров включен в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента в России.