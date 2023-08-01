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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:19

Суд Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона* за пост в соцсети

Петербургский суд назначил штраф в 40 тысяч рублей Оксимирону* за пост в соцсети
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Рэпера Оксимирона* оштрафовали в Петербурге.

Рэпера Оксимирона* оштрафовали в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил штраф рэперу Мирону Федорову*, больше известному как Оксимирон*. Исполнителю придется заплатить 40 тысяч рублей за пост в социальной сети «ВКонтакте». Дело в том, что певец не указал в тексте, что материал создан и распространен иноагентом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд привлек к административной ответственности Мирона Федорова* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Он в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря в 20:42 распространил материал без указания того, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Мироном Федоровым* либо касается его деятельности, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в суде, такой поступок рэпера привел к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации.

* Мирон Федоров включен в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента в России.