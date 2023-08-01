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НовостиПроисшествия1 августа 2023 11:06

Женщина пыталась поджечь военкомат Кронштадтского и Курортного районов

Полицейские задержали женщину с двумя «коктейлями Молотова» около военкомата Кронштадтского и Курортного районов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В мотивах преступницы разбираются сотрудники полиции.

В мотивах преступницы разбираются сотрудники полиции.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Сестрорецке 1 августа женщина пришла к зданию военкомата Кронштадтского и Курортного районов, чтобы поджечь его. Она очень нервничала, поэтому вызвала подозрения у охранника. Мужчина почувствовал запах горючего, который исходил от преступницы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Женщину остановили, прибывшая на место происшествия полиция нашла у нее в сумке два «коктейля Молотова», - рассказал источник.

В итоге, сотрудники правоохранительных органов задержали преступницу. Сейчас специалисты работают на месте происшествия.

Напомним, накануне неизвестный поджег дверь военкомата в центре Петербурга и протаранил ворота соседнего дома автомобилем. Его задержали сотрудники полиции. Свои мотивы он пока не объяснил.