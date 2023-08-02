Педофил домогался до 5-летней девочки в лифте дома в Петербурге

Педофил приставал к 5-летней петербурженке в кабине лифта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 5-летняя девочка стала жертвой педофила. Все произошло вечером 1 августа в доме на Белоостровской улице. Малышка возвращалась с прогулки вместе с 7-летней сестрой. Старшая решила подниматься пешком, а младшая на лифте. В парадной в это время находился мужчина. Он воспользовался тем, что ребенок остался один. Педофил зашел вместе с девочкой в кабину лифта и стал к ней приставать. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В службу 112 обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный преступник в кабине лифта совершил развратные действия в отношении его 5-летней дочери, - добавил источник.

Ночью 2 августа полицейские «по горячим следам» вышли на подозреваемого. Им оказался 35-летний неработающий петербуржец, ранее дважды судимый за наркотики и покушение на кражу. Материалы направили в Следственный комитет.