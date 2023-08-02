«Подменил ключи на тест-драйве»: Мужчина угнал две машины из автосалона в Петербурге

Петербуржца судят за кражу двух машин из автосалона. Фото: Олег ЗОЛОТО

53-летнего петербуржца будут судить за кражу двух машин из автосалона. Все произошло в июле 2022 года. Мужчина притворился потенциальным покупателем и попросил менеджера устроить ему тест-драйв. Его выбор пал на два новеньких «Хундай Санта Фе». После поездки он незаметно подменил ключи, а на следующие утро угнал автомобили вместе с другом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчина подменил ключи на тест-драйве автомобилей. А утром он совместно с соучастником вернулись на парковку дилера и похитили две машины. Иномарки они перегнали в Ленинградскую область, где установили на них подложные номерные знаки, - уточнили в пресс-службе.

Петербуржцу выдвинули обвинение в краже в особо крупном размере, а также в замене госномеров для сокрытия преступления. Материалы дела направили на рассмотрение в суд. А расследование в отношении его подельника еще продолжается.