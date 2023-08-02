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НовостиПроисшествия2 августа 2023 8:57

«Сам чуть не загорелся»: 76-летний пенсионер пытался поджечь военкомат во Всеволожске

76-летнего пенсионера задержали за попытку поджечь военкомат во Всеволожске
Анастасия НУРАДИЛОВА
76-летнего пенсионера передали Росгвардии.

76-летнего пенсионера передали Росгвардии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге и Ленобласти продолжается череда поджогов военкоматов. Очередное такое происшествие случилось во Всеволожске около 10 часов утра 2 августа. К зданию на Московской улице пришел подозрительный пожилой мужчина. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Он успел достать и швырнуть в здание две бутылки с горючим. Поджигатель обезврежен дежурной службой военкомата, - рассказал источник.

По предварительной информации, с собой у мужчины были два «коктейля Молотова». Его задержали и передали наряду Росгвардии и доставили в полицию. По некоторым данным, подозреваемому – 76 лет.

Когда пенсионер швырнул в здание первую бутылку, горючая сметь пролилась рядом с ним, и преступник чуть было не вспыхнул сам.

Напомним, буквально минувшей ночью военкомат на Английском проспекте подожгла 66-летняя женщина. Ее тоже быстро поймали.