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НовостиПроисшествия2 августа 2023 5:12

66-летнюю поджигательницу военкомата на Английском проспекте задержали в Петербурге

Полицейские по «горячим следам» задержали поджигательницу военкомата на Английском проспекте Петербурга
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Петербурге задержали поджигательницу военкомата на Английском проспекте.

В Петербурге задержали поджигательницу военкомата на Английском проспекте.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге задержали 66-летнюю женщину, которая попыталась сжечь военкомат на Английской набережной. Об этом spb.kp.ru рассказал источник. Напомним, что все произошло вечером 1 августа. Тогда петербурженка подожгла дверь здания с помощью зажигательной смеси. Полицейские вышли на ее след пару часов спустя.

- Около 02:20 в доме 4 по Кустарному переулку, опергруппа по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержана 66-летняя жительница Петербурга. Женщину доставили в отдел полиции, - уточнил источник.

Отметим, что это была вторая за день попытка поджога военкомата Северной столицы. Первый произошел в комиссариате Кронштадтского и Курортного районов. Тогда женщина пронесла в здание «коктейли Молотова», но ее остановил охранник. Кроме того, днем ранее мужчина попытался сжечь военкомат на улице Чайковского.