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НовостиОбщество2 августа 2023 12:30

Каждый третий петербуржец сталкивается с агрессией на работе

А каждый десятый из-за ссор с коллегами выпадает из рабочего процесса
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
33% жителей Петербурга сталкиваются с агрессией и непониманием на работе.

33% жителей Петербурга сталкиваются с агрессией и непониманием на работе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый третий житель Петербурга заявил, что за последний год стал чаще сталкиваться с непониманием со стороны коллег и агрессией на работе. При этом такая атмосфера пагубно влияет на каждого десятого человека, так как они плохо справляются с конфликтами и из-за них могут полностью выпасть из рабочего процесса. Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ru.

Также 41% петербуржцев отметил, что начальство их компаний плохо справляется с урегулированием конфликтов на работе. Однако чаще об этом говорили те, кто сам тяжело переносит ссоры в коллективе. Поэтому опрошенные посоветовали работодателям и коллегам научиться прислушиваться к противоположной точке зрения, слушать и слышать, а также не переходить на личности. Помимо этого, некоторые призвали использовать медиаторов для решения проблем в коллективе.

- Медиация отличный и очень действенный метод урегулирования конфликтов и споров внутри компании. Она позволяет не только урегулировать отдельно взятый конфликт, недопонимание между коллегами и даже между командами, но и опосредованно обучает той самой правильной подаче обратной связи, - отметили эксперты.

Но все же большинство опрошенных (56%) говорят, что могут адекватно реагировать на конфликты на работе. И еще 33% петербуржцев признались, что в целом хорошо переживают такие моменты.