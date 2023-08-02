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НовостиПроисшествия2 августа 2023 13:56

Мировой судья в Петербурге объявил замечание выпускнице за шпаргалку на ЕГЭ по литературе

Выпускница получила устное замечание в суде из-за шпаргалки на экзамене в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мировой судья рассмотрел дело о шпаргалке на экзамене.

Мировой судья рассмотрел дело о шпаргалке на экзамене.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге рассмотрел дело по поводу 11-классницы, которая пользовалась шпаргалкой во время ЕГЭ по литературе. Инцидент произошел 26 мая. Наблюдатели заметили, что девочка достала письменные заметки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Комарова на рассмотрение дела явилась, вину в совершении правонарушения признала, в содеянном раскаялась, - объяснили в ведомстве.

К слову, в ситуации разбирался мировой судья. Но в поступке школьницы нашли только малозначительное административное правонарушение. Девочка раньше не привлекалась к ответственности, она не причинила вред жизни или здоровью людей. Поэтому суд объявил выпускнице только устное замечание.

Напомним, ранее суд назначил три тысячи рублей штрафа выпускнику из Петербурга, который пользовался шпаргалкой на экзамене по истории.