Пенсионерка из Петербурга пыталась сохранить деньги и отдала мошенникам почти 2,4 млн рублей

Пожилая петербурженка отдала мошенникам почти 2,4 млн рублей своих сбережений. Фото: Олег ЗОЛОТО

76-летняя жительница Калининского района Петербурга попалась на уловку мошенников и потеряла почти 2,4 млн рублей. Аферисты действовали по известной схеме. Они сначала напугали женщину, заявив, что ее деньги находятся в опасности. А потом убедили, что помогут сохранить сбережения. Но для этого пенсионерке нужно было снять все средства со счета и передать их курьеру. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Пожилой вахтерше крупного предприятия по производству полупроводников и резисторов днем 31 июля на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Преступник под предлогом сохранности денежных средств убедил женщину снять принадлежащие ей деньги со счета и около 18:00 в подъезде дома на Гражданском проспекте передать их курьеру, - рассказал источник.

Петербурженка отдала деньги, а на следующий день ей привезли «документы». Однако внутри папки оказалось четыре чистых листа формата А4. Полицейские возбудили дело о мошенничестве.