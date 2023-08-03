Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам 5,9 млн рублей, чтобы улучшить мобильную связь

Полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионера. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге ищут мошенников, которые обманули пенсионера на крупную сумму денег. Преступники позвонили 72-летнему мужчине вечером 31 июля и предложили перейти на улучшенную сеть мобильной связи. Для этого нужно было установить специальную программу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Выполнив все инструкции неизвестного, мужчина обнаружил списание денежных средств с принадлежащих ему счетов в размере 5 943 985 рублей, - рассказали в региональном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти и задержать злоумышленника.

Напомним, накануне пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 2,4 миллиона рублей, потому что думала, что ее деньги находятся в опасности.