Инвалид по зрению отсудил у турфирмы Петербурга 25 тысяч рублей за спам-письмо

Житель Смоленска отсудил 25 тысяч рублей с петербургской компании за спам-письмо. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Смоленка обратился в суд из-за спам-рассылки от турфирмы из Петербурга. Мужчина в иске заявил, что является инвалидом по зрению и чтение рекламных писем приносит ему страдания. Кроме того, он не соглашался на получение подобных сообщений. Поэтому попросил суд взыскать с петербургской компании 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

- Житель Смоленска обратился в Зеленогорский районный суд с иском о взыскании компенсации морального вреда к петербургской организации, занимающейся бронированием авиабилетов: в октябре 2021 года ему на почту поступило сообщение на тему путешествий. Комиссия признала факт ненадлежащей рекламы без согласия гражданина, - рассказали в ведомстве.

Судья поддержал инвалида и удовлетворил иск. Деньги принудительно списали со счета компании и перевели мужчине.