Неадекватный мужчина угрожал ножом врачам и пациентам больницы в Ленобласти

Сотрудники задержали неадекватного мужчину с ножом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неадекватный мужчина заявился в больницу в Буграх с ножом в руках утром 3 августа. Персонал медицинского учреждения сразу нажал «тревожную кнопку». Злой пациент тем временем угрожал врачам и пациентам. Об этом рассказал источник spb.kp.ru.

- В отдел полиции его пока не привозили. Сотрудники приехали туда сразу после нажатия кнопки, - сообщает источник.

О пострадавших пока не сообщается. Неизвестен и мотив неадекватного жителя Ленобласти.

Напомним, в Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 6 миллионов рублей. Те пообещали улучшить мобильную связь мужчине и попросили скачать программу. Именно из-за нее крупная сумма списалась со счетов пенсионера. Полицейские ищут злоумышленников.