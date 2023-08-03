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НовостиПроисшествия3 августа 2023 9:33

«Пошла за ягодами»: Молодая девушка нашла полкилограмма наркотиков в лесу под Петербургом

Девушка собирала ягоды в лесу под Петербургом и нашла полкилограмма наркотиков
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Девушка пошла в лес за ягодами и нашла полкилограмма наркотиков.

Девушка пошла в лес за ягодами и нашла полкилограмма наркотиков.

Фото: Артем КИЛЬКИН

18-летняя жительница поселка Стеклянный днем 1 августа решила пособирать ягоды. Для этого она отправилась в лес, который расположен между поселками Парклесхоз и Перелесье Всеволожского района Ленобласти. Бродив между деревьями, она наткнулась на подозрительный пакет. Сельчанка предположила, что там могут быть наркотики, и позвонила в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия был изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество темно-зеленого цвета. Экспертиза показала, что там находилось психотропным веществом массой 501,7 грамма, - уточнили в пресс-службе.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке психотропных веществ. Кто оставил закладку под деревом, пока не известно. Сейчас личность ее владельца выясняют полицейские.