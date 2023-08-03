Финская компания продала земельный участок в Петербурге кипрской фирме

Участок земли у «Охта Молла» в Петербурге приобрела кипрская компания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Финская SRV Group, которая заявила об уходе из России с началом спецоперации на Украине, избавляется от своих российских активов. Недавно компания продала участок земли в 8,5 гектара, расположенного около торгового комплекса «Охта Молл» в Петербурге. Ранее собственник планировал построить там офисно-гостиничный комплекс на 175 тысяч квадратных метров. Также финны продали долю в подмосковном торговом центре 4Daily. Приобрела объекты кипрская инвестиционная компания Geomare Investments Limited. Сумма сделки составила 4 млн евро. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты говорят, что объекты продали по цене существенно ниже рыночной. Они это связывают с тем, что финская компания хотела ускорить процесс ухода из России.

- Можно говорить о том, что долю в 4Daily кипрская фирма приобрела со скидкой более 50%, а землю у «Охта Молла» получил в качестве дополнительного бонуса, - говорят эксперты.