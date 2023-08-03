Рецидивист задушил знакомого ремнем после застолья в Ленобласти

Рецидивиста задержали за убийство знакомого в Выборге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два приятеля собрались в доме в Выборге, чтобы выпить спиртного и поговорить. Но мирная беседа переросла в ссору. Тогда 57-летний мужчина набросился на 61-летнего оппонента. Он схватил знакомого за голову и повалил на диван. А затем взял лежащий рядом ремень, затянул его на шее товарища и задушил. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

После случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. Мужчину задержали. Известно, что ранее он был неоднократно судим. Во время следственного эксперимента подозреваемый показал, как все происходило.

- Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, а также выяснять причины и условия, которые привели к убийству.