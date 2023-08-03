Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 13:51

Пойманный со шпаргалкой на ЕГЭ 56-летний петербуржец оказался репетитором

Мужчина более 35 лет помогает школьникам с математикой и физикой
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Пойманный со шпаргалкой на ЕГЭ петербуржец оказался репетитором с 35-летним стажем.

Пойманный со шпаргалкой на ЕГЭ петербуржец оказался репетитором с 35-летним стажем.

Фото: Артем КИЛЬКИН

История с 56-летним петербуржцем, который попался со шпаргалкой на ЕГЭ, обрастает новыми подробностями. Он оказался репетитором с 35-летним стажем. Об этом свидетельствует его анкета на сайте «Профи». Еще одна странность этой истории кроется в том, что справочный материалы мужчина протащил на экзамен по математике, хотя сам помогает школьникам готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по этому предмету.

Согласно анкете, мужчина в 1991 году окончил Мурманский государственный пединститут по специальности физика и математика. А вышел из вуза он учителем физики и математики. Причем преподавать как репетитор он начал еще до окончания обучения, в 1988 году.

- Уровень знаний подтвержден. Репетитор успешно прошел тест с заданиями уровня ЕГЭ, GMAT и олимпиад по предметам: математика, физика, - говорится в анкете.

Между тем, вопрос, почему репетитору с таким багажом знаний понадобилась шпаргалка на ЕГЭ остается открытым, так как он не пришел на суд и не объяснился.