Несколько часов блуждавшего по лесу жителя Ленобласти нашли спасатели. Фото: t.me/acclenobl

У спасателей из Ленобласти ни дня не проходит без поисков любителей лесов, грибов и ягод. Исключением не стал и четверг, 3 августа. Родственники пропавшего мужчины обратились в службы во второй половине дня. На помощь потерявшемуся местному жителю выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно. Об этом сообщили в пресс-службе региональной организации.

– Дежурная смена выехала в лесной массив в район садоводства Мшинская Лужского района, – уточнили специалисты аварийно-спасательной службы.

Сотрудники отряда оперативно прибыли на указанные координаты. Искать заблудившегося мужчину долго не пришлось. Когда специалисты нашли потерявшегося, они вывели его из леса. После местный житель наконец-то смог воссоединиться со своими родственниками.

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