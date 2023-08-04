Склад наркотиков с загадочным трупом мужчины нашли в квартире в Петербурге

Труп мужчины и 145 килограммов наркотиков нашли в квартире в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В квартире в Адмиралтейском районе Петербурга нашли целый склад наркотиков. Эксперты насчитали более 145 килограммов запрещенных веществ, которые были расфасованы почти в 230 пакетиков. И среди всего этого лежал загадочный труп мужчины. Оказалось, что он не только хранил наркотики, но и употреблял их. По предварительной оценке эксперта, он умер от передозировки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Тело нашел владелец квартиры. Он 2 августа решил проведать арендатора, 37-летнего жителя Архангельской области, а после увиденного вызвал полицию.

- При осмотре квартиры правоохранители нашли два полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, 176 свертков из полимерного материала с наклейками желто-черного цвета «Cannabis Amnegia» с веществом с характерным запахом, 21 пакет со свертками с неустановленным веществом внутри, 28 пакетов с таблетками различного цвета, два пакетика с кристаллообразным веществом светлого цвета, - уточнил источник.

Экспертиза показала, что в одном из пакетов находилось почти 2,5 килограмма экстази. Содержимое других свертков еще исследуется. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уточняется, что погибший имеет судимость за кражу. Тогда ему дали условный срок.