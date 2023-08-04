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НовостиОбщество4 августа 2023 8:24

Новый циклон и тропический воздух: Жара до 30 градусов придет в Петербург 5-6 августа

Тропический воздух и жара до 30 градусов придет в Петербург на выходных 5-6 августа
Анастасия НУРАДИЛОВА
Тропический воздух и жара до 30 градусов придет в Петербург на выходных 5-6 августа.

Тропический воздух и жара до 30 градусов придет в Петербург на выходных 5-6 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде в городе на выходных. Несмотря на небольшой ветер, в Северной столице будет тепло. Воздух прогреется до 23-26 градусов. При этом в воскресенье будет жарко.

- На смену сегодняшнему циклону приходит другой, который уже в воскресенье начнет определять погоду в нашем регионе и принесет в дальнейшем к Санкт-Петербургу тропический воздух, - заявил синоптик.

Во второй половине ночи и утром пройдут дожди и прогремят грозы. Ленобласть вся попадет в теплый сектор циклона, осадки прекратятся, а температура воздуха будет стремиться к 30 градусам. Однако на юге региона станет еще жарче.

Напомним, с 7 августа в Петербурге ожидается знойная аномальная жара до 33 градусов. Вероятно, она продлится недолго, всего один день. После этого немного похолодает.