Необычная экотропа появится на берегу Невской губы в Петербурге

Необычный экомаршрут через тростник и камыш появится в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В заказнике «Северное побережье Невской губы» осенью откроется новый экомаршрут - Бугаиная тропа. Ее протяженность составит 660 метров. Особенность тропы заключается в том, что она пролегает не среди деревьев, а сквозь высокие заросли тростника и камыша. Подобные маршруты нельзя встретить ни в Петербурге, ни в его окрестностях. Об этом рассказал начальник отдела развития системы особо охраняемых природных территорий Алексей Каширин, пишет «Петербургский дневник».

Для посетителей там установят две орнитологические вышки высотой в три метра. С нее гости заказника смогут оценить панораму на залив и сами заросли тростника и камыша.

- Это будет осторожное погружение в природу, в море травы под ногами. Кстати, мы рассматриваем вариант сделать в каком-нибудь месте такую тропу, чтобы по ней было интересно ходить босиком, и чередовать струганные, нестроганые доски, песок, камни, - сказал Каширин.

Он добавил, что детский экологический маршрут уже проложили. Дорогу посетителям там указывают герои сказок - Кот Ученый и Кот Баюн. А в скором времени к ним добавятся деревянные фигуры Бабы Яги и Выпи.