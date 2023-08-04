В Петербурге усилят контроль за состоянием воздуха

В Петербурге к 2025 году обновят все автоматические станции мониторинга воздуха. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге к 2025 году обновят все автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха. Их оснастят новыми технологиями, с помощью которых начнут более тщательно измерять и анализировать показатели качества окружающей среды. Также увеличится количество измеряемых параметров. Все это позволит усилить контроль за состоянием воздуха в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- В числе задач, которые президент ставит перед регионами - сокращение вредных выбросов в атмосферу, забота о чистоте воздуха. В нашем городе все угольные и мазутные котельные переводятся на экологически чистые виды топливо. А внедрение новых технологий на станциях системы наблюдений позволит усилить контроль за состоянием воздуха, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас в Северной столице работают три передвижные лаборатории и 25 автоматических станций контроля за состоянием воздуха. К 2025 году количество таких станций увеличится до 30.