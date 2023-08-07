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НовостиОбщество7 августа 2023 9:45

Редкий фиолетовый гриб из Красной книги заметили в лесах Ленобласти

Хоть такой гриб и съедобный, собирать их не рекомендуют
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Редкий фиолетовый гриб заметили в Выборгском районе Ленобласти. Фото: «Грибы и Грибники СПб»

Редкий фиолетовый гриб заметили в Выборгском районе Ленобласти. Фото: «Грибы и Грибники СПб»

В лесах Ленобласти любители тихой охоты заметили редкий гриб - паутинник фиолетовый. Он съедобный, но срывать его не рекомендуют, так как он занесен в Красную книгу России. Заметили необычный и яркий гриб в Выборгском и Всеволожском районах. Этим поделились в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

- Один-одинешенек рос. Очень красивый, яркий. Редкий, краснокнижный гриб. Срывать нельзя, как гласят правила, можно любоваться. Чем мы и занимались, - написала любительница тихой охоты.

Еще на один паутинник фиолетовый наткнулись во Всеволожском районе Ленобласти. Фото: «Грибы и Грибники СПб»

Еще на один паутинник фиолетовый наткнулись во Всеволожском районе Ленобласти. Фото: «Грибы и Грибники СПб»

Большинство грибников встречают паутинник фиолетовый, растущий в гордом одиночестве. Однако некоторые находили целые полянки во Всеволожском и Ломоносовском районах, где таких грибов растет очень много. Одна из любительниц тихой охоты написала, что знает место, где они в большом количестве появляются уже четвертый год подряд.