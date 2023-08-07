12 фонтанов отключат в Петербурге с 7 по 11 августа

В Петербурге с 7 по 11 августа отключат 12 фонтанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждую неделю в Петербурге на помывку и техническое обслуживание закрывают несколько фонтанов. С 7 по 11 августа перестанут работать 12 искусственных источников. Но, как и всегда, их отключат не все сразу, а по очереди. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.

7 августа не будет работать главный фонтан Московского парка Победы «Слава», а также фонтан «Мальчик и гуси» на проспекте Королева, 31. 7 и 8 августа специалисты прекратят подачу воды в фонтан на Торговой площади, 1 в Петергофе. С 7 по 9 августа включительно отключат фонтан на Крестовском проспекте, 21к4. С 8 по 10 августа включительно на помывку закроют фонтан-маяк на Приморском проспекте,74Л.

9 августа специалисты будут обсуживать фонтаны в Зеленогорске на Приморском шоссе, 549 и Вокзальной улице, 9, а 10 августа - на Приморском шоссе 559/1 и «Девочка с рыбкой». 10 и 11 августа подачу воды прекратят в фонтан на Первомайской улице 1/1 в Шушарах. А 11 августа специалисты помоют фонтаны на Каменноостровском проспекте, 32 и Шпалерной улице, 3.

- В выходные дни все городские фонтаны будут работать в обычном режиме, - добавили в Водоканале.