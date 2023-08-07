Шведская Bonava застроит территорию завода «Пластполимер» в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шведская строительная компания Bonava, еще недавно продававшая свои активы, планирует застроить территорию завода «Пластполимер». Перевод земли под возведение жилой и деловой недвижимости на Полюстровском проспекте и улице Жукова одобрила комиссия по подготовке изменений в генплан Петербурга

– Суд сначала оказался на стороне АО «Пластполимер», но после иностранный застройщик обжаловал решение в 13-м Арбитражном апелляционном суде, – говорится в картотеке профильного ведомства.

Напомним, что ранее суд первой инстанции встал на сторону петербургского завода. Специалисты посчитали, что земля может перейти к новому владельцу вместе со всеми зданиями и сорвать исполнение гособоронзаказа. Но спустя некоторое время, комиссия лояльно отнеслась к замечаниям от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле в отношении шведской компании.