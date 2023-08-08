Мигрант жестоко избил и изнасиловал 45-летнюю женщину в Петербурге

Мужчину поместили в ИВС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Колпино поймали мигранта, которого подозревают в изнасиловании 45-летней женщины. В службу 112 утром 7 августа обратилась пострадавшая, которая рассказала, что малознакомый мужчина избил ее и изнасиловал в квартире на Загородной улице. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- На месте преступления был задержан 28-летний гражданин Таджикистана, неработающий. Его поместили в изолятор временного содержания, - рассказал источник.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина попала под колеса машины на перекрестке Ленинского проспекта с проспектом Народного ополчения. Через 30 минут на место ДТП приехала скорая, пострадавшую госпитализировали в больницу.