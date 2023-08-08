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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:05

«Вы поцарапали мою машину»: Двое петербуржцев прикинулись пострадавшими в ДТП и вытянули из виновника три тысячи рублей

Двое петербуржцев обманули виновника ДТП и вытянули из него три тысячи рублей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Двое мошенников обманули водителя, поцарапавшего припаркованную машину в Петербурге.

Двое мошенников обманули водителя, поцарапавшего припаркованную машину в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге судят двоих мужчин за мошенничество. Дело в том, что 13 апреля они стали свидетелями ДТП. В тот день водитель «ВАЗ Ларгус» парковался у дома 12 по улице Кустодиева, но задел стоящий рядом «Ниссан Альмера». Мужчины решили воспользоваться ситуацией и подошли к виновнику ДТП, чтобы решить ситуацию на месте. Тот им доверился и отдал три тысячи рублей, чтобы не оформлять аварию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Один мужчина подошел к водителю «ВАЗа» и убедил потерпевшего, чтобы якобы знает собственника пострадавшего автомобиля. После чего к ним подошел его соучастник и выступил в роли хозяина «Ниссана», сказав, что водитель поцарапал его машину. В итоге у подельников получилось обмануть потерпевшего и договориться с ним о разрешении вопроса на месте без оформления ДТП. Ущерб составил три тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе.

Однако обман быстро вскрылся, когда настоящий хозяин «Ниссана» подошел к своему автомобилю. Мужчины воспользовались возникшим замешательством и сбежали. Вскоре их задержали и выдвинули обвинение в мошенничестве. Дело передали на рассмотрение в суд.