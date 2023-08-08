13 мин и гранат времен ВОВ нашли в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти обезвредили 13 мин и гранат со времен ВОВ. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Жители Петербурга и Ленобласти ежедневно находят подозрительные предметы и сообщают о них в экстренные службы. В большинстве случаев оказывается, что случайная находка является боеприпасом Времен Великой Отечественной войны. Так, за последнее время на территории региона и города нашли 13 мин и гранат, которые пролежали в грунте как минимум 78 лет. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Например, две минометные мины калибра 82 миллиметра, четыре мины калибра 50 миллиметров, немецкую ручную гранату М39 и гранату Ф-1 нашли в Пушкинском районе Санкт-Петербурга недалеко от Верхнего Кузьминского водохранилища. А на улице Белы Куна во Фрунзенском районе среди горы мусора лежала граната РГД 33.

Еще три мины нашел житель Ломоносовского района Ленобласти у себя на участке в СНТ «Фауна». А в деревне Черно Сланцевского района мину нашли на старом шлагбауме в лесу.

- Все указанные боеприпасы времен ВОВ находились в состоянии сильной коррозии. Их сотрудники ОМОН либо обезвредили на месте, либо вывезли на специализированный полигон для уничтожения, - добавили в пресс-службе.