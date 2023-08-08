В «Ласточках», следующих из Петербурга в Петрозаводск, появилось горячее питание

В «Ласточках», курсирующих между Петербургом и Петрозаводском, появилось горячее питание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажирам скоростных поездов «Ласточка», которые курсируют по маршруту Петербург – Петрозаводск, теперь предоставляется горячее питание. Такая услуга появилась в поездах №803/804 и №805/806. Меню разрабатывали опытные шеф-повара во главе с бренд-шефом. Последний, кстати, организовал питание на Чемпионате мира по футболу 2018 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- Выбор блюд зависит от класса обслуживания. Так, в экономе предлагается шницель из куриного филе с пенне, бифштекс с картофелем, стручковой фасолью и горчичным соусом, сырники со сгущенным молоком и другие блюда. Также можно заказать сэндвичи и напитки, - рассказали в пресс-службе.

А в бизнес-классе предлагают треску в сливочно-творожном соусе с рисом басмати, куриную грудку со шпинатом и запеченным картофелем и овощным соте, овощные крокеты с брокколи и десерты. Также в таких вагонах теперь можно получить дорожный набор, подушку, плед и бортовой журнал.