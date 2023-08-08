Продажи электрокаров выросли в три раза за полгода в Петербурге

В Петербурге в три раза выросли продажи электрокаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продажи электрических автомобилей резко выросли в Петербурге. Если с января по июль 2022 года их в Северной столице зарегистрировали всего 108, то в аналогичный период 2023 года почти в три раза больше - 308. Об этом пишут «Ведомости».

Самым продаваемым в городе на Неве электрокаром стал отечественный Evolute - 55 экземпляров. На втором месте расположилась Tesla - 45. Третью и четвертую строчки рейтинга заняли китайские Zeekr - 33, Hongqi - 28. А замкнул топ-5 немецкий Volkswagen - 24.

В Ленинградской области с января по июль также в три раза выросли продажи электрокаров. Однако по региону их покупали куда меньше, чем в городе - 48 экземпляров продали в 2023 году, а годом ранее всего 16.

- Электрокары по-прежнему занимают небольшую долю от общего количества проданных легковушек в Петербурге и Ленобласти. Так, за семь месяцев в Северной столице зарегистрировали более 26 тысяч новых машин, соответственно доля электрокаров составляет 1,17%. А в Ленобласти эта пропорция еще меньше – 0,75% при общем объеме продаж за январь-июль в более чем 6,3 тысячи машины, - говорится в исследовании.